ADRENOCHROME SEMICARBBAZONE - Адренохрома семикарбазон
3-hydroxy-l-methyl-5,6-indolinedione semicarbazone 3-гидрокси-1
-метил-5,6-индолинедион семикарбазон Материал: оксидированный эпинефрин
(адреналин) с семикарбазидом. Применение: 100 мг полностью растворяют в
небольшом количестве алкоголя, расплавленного жира (масла), растительного масла,
и выпивают. Это нео`бходимо из-за слабой растворимости в воде, чтобы улучшить
впитывание. Эффекты: Физическая стимуляция, ощущение благополучия. Легкая
редукция мыслительных процессов. Противопоказания: Не замечено. Действует как
гемостатик (кровоостанавливающее), препятствуя капиллярным кровотечениям при
травмах. Адренохром химически индуцирует шизофрению, но не его семикарбазид.
ALPHA-CHLORASOLE - Альфа-хлоразол a-D-glucochlorasol (a-D-глюкохлоразол)
Материал: Синтетический препарат, изготовляемый в реакции нагрева хлорала с
глюкозой. Применение: 350..500 мг перорально. Эффекты: Эйфорические, действует
на ЦНС (центральную нервную систему) подобно РСР (фенциклидину), в сочетании с
изменениями сознания как при курении марихуаны. Противопоказания: Вообще-то
депресссант ЦНС, но у некоторых пациентов может вызвать нервозность. Менее
токсичен, чем РСР или хлорал. Опасен, если принимается даже с небольшими
количествами алкоголя (и даже пива). Способен вызвать судороги.
· ASARONE - Азарон 1,2,4-trimethoxy-5-propenylbenzene/2,4,5-t
-benzene 1,2,4- триметокси-5-пропенилбензол или 2,4,5-триметокси-1-бензол
Материал: Вещество, родственное мескалину и амфетаминам, содержащееся в корнях
аира (Acorus calamus) и Asarum spp. Это химический предшественник ТМА-2
(2,4,5-trimethoxy-a-methyl-4,5-methylene
(2,4,5-триметокси-альфа-метил-4,5-метиле
18 раз более мощного, чем мескалин. В организме азарон превращается в ТМА-2
посредством аминизации, происходящей вскоре после усвоения. Применение: 45..350
мг перорально на пустой желудок. Индивидуальная переносимость широко варьирует.
Эффекты: Одновременно стимулятор, галлюциноген и обезболивающее. Тот или другой
из этих аспектов может быть более выражен в зависимости от дозы и индивидуума.
Стимулятор ЦНС, антиспазматик. Противопоказания: не следует принимать с
ингибиторами МАО.
· ATROPINE SULFATE - Атропина сульфат Материал: Сульфат алкалоида, содержащегося
в белладонне, дурмане и некоторых других пасленовых. Применение: 0.5..5 мг
перорально. Эффекты: Конкурирующий ингибитор ацетилхолина в синапсах. Не
предотвращает выделение ацстилхолина. Галлюциноген, сходный со скополамином, но
вызывает возбуждение, а не ступор. Усиливает действие других психотропных
средств, в том числе опиума, каннабиса, хармалиновых алкалоидов, мескалина.
Противопоказания: Чрезвычайно токсичен. Побочные эффекты включают в себя
пересыхание и раздражение слизистых оболочек, нарушения зрения, задержание мочи,
тяжелые галлюцинации, ретроградную амнезию, длящуюся от нескольких часов до
нескольких суток. Не рекомендуется без наблюдения специалиста. Большие
количества могут привести к повреждениям мозга.
· BELLADONNA - Белладонна Atropa Belladonna L. Семейство Solanaceae
(пасленовых). Материал: Листья и корни многолетней травы растущей на лесистых
холмах и в затененных местах в центральной и южной Европе, юго-западной Азии, в
Алжире, натурализовавшейся в США. Применение: Толченые сухие листья 30..200 мг
или корни 30..120 мг принимают перорально или курят. Активные вещества: Атропин,
скополамин и другие тропаны. Листья содержат до 0.3..0.5 процента алкалоидов,
корни 0.4,.0.7 процента. Эффекты: Галлюциноген, снотворное, антихолинергик.
Противопоказания: Чрезвычайно токсичен. Даже незначительное количество может
оказаться фатальным. Корни содержат апоатропин, даже малые дозы которого могут
быть летальными, особенно при пероральном приеме. Применять не рекомендуется.
См. Atropine и Scopolamine.
· BETEL NUT - Орехи бетель Areca catechu. Семейство Palmacea (пальмовые).
Материал: Крупные семена этой азиатской пальмы. Применение: Заворачиваются в
листья перца бетель и посыпаются известью, смолой "катеху" малайской акации
Acacia catechu, мускатным орехом, кардамоном или другими пряностями. Эту
"подушечку" кладут в рот и сосут несколько часов. Активные вещества: Ареколин
(метил-1,2,5,6-тетрагидро-1-метилникотин
под действием слюны и извести. Листья бетеля содержат чавикол,
аллилпиро-катехол, чавибетол, кадинен. Эффекты: Ареколин стимулирует центральную
нервную систему. Учащает дыхание и уменьшает нагрузку на сердце. Листья бетеля
обладают свойствами легкого возбудителя. Противопоказания: При неумеренном
употреблении или в случае незрелых орехов, излишний ареколин может вызвать
головокружение, рвоту, понос и судороги. От длительного употребления рот, десны
и зубы окрашиваются в темно-красный цвет (из-за смолы катеху). Считается, что
длительное неумеренное употребление снижает сексуальную потенцию. Поставщик:
орехи арека и листья бетель в MGH.
· BROOM - Ракитник Genista, Cytisus, Spartium spp. Семейство Leguminosae
(бобовых). Материал: Цветы нескольких близких видов, в том числе ракитника
Канарских островов (Genista canariensis), шотландского ракитника (Cytisus
scoparius) и испанского ракитника (Spartium junceum). Применение: Соцветия
собирают, выдерживают в закрытой емкости 10 дней, сушат и скручивают цигарки.
Дым вдыхают и задерживают. Активные вещества: Цитизин (токсический пиридин).
Эффекты: Одна сигарета вызывает расслабление на 2 часа. Большие количества
вызывают более глубокое и длительное расслабление (4..5 часов). Самая глубокая
релаксация в первые два часа, затем чувство интеллектуальной бодрости и
обостренное цветовосприятие без галлюцинаций. Противопоказания: Обычно без
нежелательных побочных эффектов и похмелья. У некоторых людей сразу после
курения возникает легкая головная боль. Цветы ракитника чрезвычайно токсичны при
приеме внутрь. Свойства сердечного стимулятора как у дигиталиса. Поставщик:
Часто встречается в садах и парках. Сушеные соцветия в MGH
· CABEZA DE ANGEL Calliandra anomala. Семейство Legaminosae (бобовых). Материал:
Смола кустарника с перистыми малиновыми цветами, растущего в равнинных и
гористых местностях и вблизи рек на юге Мексики и в Гватемале; иногда разводится
в Калифорнии в качестве декоративного. Применение: В прошлом использовалось
ацтеками. На коре делали надрезы, несколько дней собирали смолу, сушили,
измельчали в порошок, смешивали с пеплом и нюхали. Активные вещества: Не
известны. Эффекты: Снотворное, вызывает сон. Также используется в медицине при
дизентерии, опухолях, лихорадке и малярии. Противопоказания: Не известны.
· · CALAMUS - Аир Acorns calamus. Семейство Araceae (ароидных). Материал: Корни
высокого ароматического растения с саблеобразными листьями, растущего на болотах
и по берегам прудов и рек в Европе, Азии, в Северной Америке - от Новой
Шотландии до Миннесоты, а на юге - до Флориды и Техаса. Применение: Корни
собирают поздней осенью или весной, моют, очищают от разветвлений, сушат в
умеренном тепле. Корень можно жевать или покрошить и заваривать как чай. Доза
варьирует от 2 до 10 дюймов длины корня. Корни со временем портятся. Обычно
выдыхаются через год. Хранится герметично в сухом прохладном месте. Активные
вещества: Азарон и бета-азарон. Эффекты: Кусочек сушеного корня толщиной с
карандаш и около 2 дюймов длиной вызывает возбуждение и прилив оптимизма.
Кусочек в 10 дюймов длиной приводит к легким изменениям сознания и
галлюцинациям. (см. "Asarone"). Психоактивные компоненты не определены, но,
предположительно, связаны с ароматическими и горькими веществами.
Противопоказания: Федеральное агенство (PDA) недовольно продажей и
использованием аира и выпустило для некотрых поставщиков трав директивы,
запрещающие его продажу публике. Директива FDA - это просто вежливое обозначение
угрозы подвергнуть поставщиков беззаконным преследованиям. В настоящее время
законов против аира нет. Некоторые эксперименты показали, что излишние
количества аирного масла могут увеличивать у крыс вероятность опухолей. Многие
индейцы кри из Северной Альберты жуют корень аира в целях гигиены полости рта и
как тонизирующее. Они, по-видимому, не испытывают неприятных побочных эффектов.
Фактически, те, кто его употребляет, выглядят более здоровыми, чем те, кто не
употребляет. Поставщик: сушеные корни в MGH; жизнеспособные корни в RCS, GBR.
· CALEA Calea zacatechichi. Семейство Compositae (сложноцветных). Материал:
Листья кустарника из центральной Мексики и Коста-Рики. Применение: 1 унцию
толченых сухих листьев заливают 1 пинтой воды или алкоголя. Настой пьют
медленно. Для усиления эффекта выкуривается самокрутка из листьев. Психоактивные
компоненты не определены, но, предположительно, связаны с ароматическими или
горькими веществами. Эффекты: Через 30 минут чувство покоя с обостренным
ощущением пульса и сокращений сердца. Одна унция проясняет разум и чувства.
Большие количества могут вызвать галлюцинации. Противопоказания: Не известны.
Поставщик: Нужно добывать в Мехико. Рынок "Оахаса".
· CALIFORNIA - Калифорнийский мак Eschschnoltzia californica. Семейство
Papaveraceae (маковых). Материал: Листья, цветы и коробочки обычного
дикорастущего растения. Применение: Высушивают и курят. Активные вещества:
Родственные опиуму алкалоиды: протопин, селеретрин, сангвинарин, альфа-
бета-гомохелидонин и некоторые глюкозиды. Эффекты: После курения очень мягкая
марихуанаподобная эйфория длится 20..30 минут. Концентриропанный растительный
экстракт может быть более мощным при пероральном приеме или курении.
Противопоказания: Без очевидных побочных эффектов. Не вызывает привыкания.
По-видимому, неэффективен при повторном приеме в течение 24 часов. Поставщик:
Дикорастущий (запрещен законами Калифорнии; правонарушение, штраф за сбор).
Семена в В, FM, G, NK, RCS.
· CATNIP - Кошачья мята Nepeta catoria. Семейство Labiatae (губоцветных).
Материал: Листья. Применение: Листья курят отдельно или в смеси с равным
количеством табака. Также смачивают экстрактом табак или другое курево. Активные
вещества: Метатабилацетон, непаталактон, непеталовая кислота. Эффекты: Мягкая
марихуанаподобная эйфория, с табаком более выраженная и длительная.
Противопоказания: Вредные эффекты не известны. Табак вреден и формирует
привыкание. Поставщик: MGH и зоомагазины. Аэрозольный экстракт в зоомагазинах.
Жизнеспособные семена в В, FM, G, NK, RCS.
· CHICALOTE - Колючий мак Argemone mexicana. Семейство Papaveraceae (маковых).
Материал: Семена и золотистый сок из неспелых коробочек многолетнего растения с
желтыми цветками и колючими листьями, растущего в засушливых местах и по
обочинам дорог на юго-западе США и в Мексике. Применение: Коробочки прокалывают
или раскрывают, сок собирают, сушат и курят либо едят как опиум. Активные
вещества: Протопин, берберин (морфиноподобные алкалоиды) и некоторые
изоквинилины. Эффекты: Успокаивающее, обезболивающее, эйфорическое средство. От
семян легкий галлюцинаторный эффект. Противопоказания: Для эпизодического
употребления не выявлены. Длительное употребление может отягчить течение
глаукомы и вызвать отеки или водянку. Поставщик: жизнеспособные семена в RCS.
· CHODAT Polygala sibirica; P. tenuifolia. Семейство Polygalaceae. Материал:
Желто-коричневые корни с кисло-сладким вкусом растения родом из умеренного пояса
Азии (северный Китай и Япония). Применение: 1 ст. ложку заваривают как чай или
толкут и смешивают с другими травами. Принимают ежедневно на протяжении
нескольких недель. Активные вещества: Сенегин (7 процентов от сухого веса).
Эффекты: Много применений в медицине. В тайской медицине используется для
улучшения памяти и умственных способностей. Противопоказания: Не известны.
Чрезмерная доза может вызвать рвоту. Поставщик: этот вид, когда есть, либо
близкий, P. senega, в MGH.
· COLORINES Erythrina flabelliformis и другие виды. Семейство Leguminosae
(бобовых). Материал: Ярко-красные бобы древесного кустарника или дерева,
растущего на юго-западе США, в Мексике и Гватемале. Применение: ?..1/2 семени
жуют и глотают. Активные вещества: Неопределенный токсический индол и
изоквинилины. Эффекты: Ступор и галлюцинации. Противопоказания: Чрезвычайно
токсично. Не рекомендуется. Поставщик: растет на сухих равнинах.
· DAMIANA - Дамиана Turnera diffusa. Семейство Turneraceae. Материал: Ароматные
листья кустарника, растущего в тропической Америке, в Техасе и Калифорнии.
Применение: 2 стложки листьев заваривают в 1 пинте кипятка. Чай пьют
одновременно с курением трубки с листьями. Активные вещества: Неопределенные
соединения в маслянистой фракции экстракта. Эффекты: Легкий афродизиак,
марихуанапо-добная эйфория длится 1-11/2 часа. Регулярное умеренное употребление
оказывает на половые органы тонизирующий эффект. Противопоказания: Дым сушит
легкие, лучше использовать кальян. Чай имеет горьковатый вкус; можно добавлять
мед. Говорят, длительное неумеренное употребление может отравить печень.
Поставщик: MGH.
· DILL - Укроп Anethum graveolens. Семейство Umbelliferae (зонтичных). Материал:
Масло из семян. Применение: Масло съедобно. Активные вещества: Диллапиол
(безаминный предшественник 2,3-диметокси-4,5-метилендиок-сиамфетами
(DMMDA-2)). Эффекты и Противопоказания: см. PARSLEY. Поставщик: Отдел пряностей
в продуктовых магазинах; поставщики трав, MGH. Жизнеспособные семена в В, FM, G,
NK, RCS.
· DONANA - Донана Coryphanta Macromeris. Семейство Cactaceae (кактусов).
Материал: Маленький колючий кактус из северной Мексики и южного Техаса.
Применение: Удалив колючки, 8..12 свежих или сушеных кактусов принимают на
пустой желудок. Их можно есть, либо покрошить и заварить как чай в течение 1
часа. Активные вещества: Макромерин
(L-альфа-3,4-диметоксифенил-бета-диметил
5 раз менее активный, чем мескалин. Эффекты: Галлюциноген, приблизительно
подобный мескалину. Противопоказания: Не следует принимать большие дозы
совместно с ингибиторами МАО. Никаких других не выявлено. Поставщик: отростки в
AHD; семена в RCS, NMCR.
· EPENA - Эпена Virola calophylla. Семейство Myristicaceae (мускатниковых).
Материал: Красная смола под корой дерева, растущего во влажных лесах Колумбии и
Бразилии. Применение: Смолу соскабливают или вываривают с коры, сушат,
измельчают, смешивают с пеплом и нюхают. Активные вещества: N,N-диметилтриптамин
(DMT), 5-метокси-N,N-диметилтриптамин (5-MeO-DMT), буфотенин. Эффекты: Мощный
мгновенный галлюциноген. Пик эффекта длится минут 30. Изменения цветов и
размеров, головокружения. Последействие: прилив оптимизма, приятное возбуждение,
длящееся несколько часов. Противопоказания: Чрезмерная доза может вызвать
головную боль и ошеломление в течение первых 5 минут. При полном желудке
возможна тошнота. Фиизческая боль или дискомфорт могут усиливаться в первые 10
минут. Ингибитор МАО. Поставщик: Местных источников нет. ДМТ и буфотенин в США
запрещены. CM. 5-MeO-DMT.
· 5-FLUORO-A-METHYLTRYPTAMINE - 5-Фторо-А-МетилТриптамин Материал: Синтетический
триптамин. Применение: Съедают 25 мг. Эффекты: Галлюциноген и возбудитель;
вызывает сонное оцепенение, подобно псилоцибину, но без вялости и утомления.
Противопоказания: Ингибитор МАО. Поставщик: CS. Другие метилированные триптамины
со схожими психоактивными свойствами включают в себя
6-фторо-альфа-метилтриптамин, 7-метилтриптамин, N-метилтриптамин,
5-метилтриптамин. Дозы, эффекты и противопоказания для них примерно те же самые,
что и для вышеуказанного. Некоторые из неметилированных производных тоже
активны. Это 5- и 6-флюоротриптамин, 5- и 6-флюоротриптофан.
· FLY AGARIC - Мухомор Amanita muscaria. Семейство Agaricaceae (пластинниковых).
Материал: Грибы с красными шляпками с белыми чешуйками, растущие в дождливую
погоду в березовых и сосновых лесах северного умеренного пояса восточного и
западного полушарий. Применение: Грибы собирают и сушат на солнце или в печи при
температуре 200 градусов Фаренгейта (93 Цельсия). Нельзя принимать больше одного
мухомора среднего размера до того, как будет выяснена индивидуальная
переносимость. Активные вещества: мускимол и иботеновая кислота, превращающаяся
при сушке в мускимол. Присутствуют также некоторые количества мускарина, но в
связи с тем, что он плохо преодолевает барьер "кровь-мозг", ему не приписывают
ответственности за психоактивные эффекты. Эффекты: Меняются в зависимости от
индивида, источника грибов, дозы. Обычно через 30 минут бывает головокружение,
легкие судороги, иногда тошнота, после чего наступает онемение ног и сумеречный
сон в течение 2 часов, с цветными видениями и обостренной чувствительностью к
звукам. После этого может случиться прилив жизнерадостности, сил и энергии.
Типичны галлюцинации и изменения размеров. Весь сеанс длится 5..6 часов.
Мускимол - галлюциноген, действующий на ЦНС. Иботеновая кислота вызывает
покраснение кожи и летаргию. Мускарин - высокотоксичный галлюциноген.
Противопоказания: Ошибки в идентификации. Некоторые близкие виды amanita
чрезвычайно токсичны. В них входят A. pantherina, A. virosa, A. verna, A.
phalloides ("ангел-разрушитель"). Большие количества A. muscaria тоже могут
оказаться смертельны. Три гриба - абсолютный максимум. Примечание: Поглощенный
мускимол большей частью переходит в мочу неизмененным. Сибирские едоки мухоморов
практикуют питье такой мочи для повторного использования психоактивного
материала. Поставщик: в природе.
· GI'-I-SA-WA Lycoperdon marginatum, L. mixtecorum. Семейство Lycoperdaceae.
Материал: Гриб-дождевик, растущий на большой высоте в лесах умеренного пояса в
Мексике. Применение: Плодовое тело и/или споры едят. Активные вещества:
Неизвестный алкалоид. Эффекты: Полусонное состояние с невизуальными
галлюцинациями (голоса, эхо и прочие звуки). Противопоказания: Не известны.
Поставщик: некоторые близкие виды произрастают в США в природе.
· GUARANA - Гуарана Paullinia cupana НВК. Семейство Sapindaceae (сапипдовых).
Материал: Семена древесной лианы бразильских лесов. Применение: Семенам дают
заплесневеть, мелют, замешивают тесто с маниоковой мукой и водой, затем сушат в
форме цилиндров. При употреблении скоблят от палочки ? ст. ложки порошка,
растворяют в чашке горячей воды с медом и пьют. Активные вещества: Кофеин 5
процентов (в 2,5 раза больше, чем в кофе). Эффекты: Стимулятор.
Противопоказания: Длительное чрезмерное употребление кофеина может вызвать
нервозность, бессонницу, привыкание. Поставщик: MGH.
· HARMINE - Хармин 7-methioxy-1-methyl-9H-pirido (3,4-b) indole
7-метокси-1-метил-9Н-пиридо (3,4-b) индол Материал: индолсодержащий алкалоид,
содержащийся в некоторых растениях, в том числе Banisteriopsis caapi (из
которого изготавливают южноамериканский галлюциноген "яхе"), Peganum hannala
(сирийская рута), Zygophyllum fabago и Passiflora incamata. Применение: 25..750
мг хармина (см. "эффекты") едят на пустой желудок. В гидрохлоридной форме хармин
можно нюхать (20..200 мг). Дозы для инъекций меньше: SC 40..70 мг, IV 10..30 мг.
В желудке всасывается плохо. Малые дозы (20..200 мг) эффективно при приеме за
щеку и под язык. Эффекты: Хармин и аналогичные алкалоиды- антагонисты
серотонина, галлюциногены, стимуляторы ЦНС, кратковременные ингибиторы МАО (в
100 раз сильнее импрониазида, но действуют лишь несколько часов). Небольшие дозы
(25..50 мг) действуют как легкий терапевтический церебральный стимулятор, иногда
вызывая дремоту или сон на 1..2 часа. Дозы до 750 мг могут иметь галлюциногенное
действие, сила которого значительно варьирует у индивидов. Доза в 25..250 мг,
принятая совместно с ЛСД или псилоцибином качественно изменяет воздействие
последних. Сообщают о телепатических эффектах такой комбинации.
Противопоказания: Хармин - кратковременный МАО ингибитор. Его не следует
принимать вместе с алкоголем и определенными лекарствами и блюдами. При нюхании
может слегка раздражать носоглотку. Большие количества подавляют ЦНС. Так как
индивидуальная переносимость различна, это может случиться при дозе в 250..750
мг. Поставщик: CS. Примечание о других хармаловых алкалоидах: Различные
алкалоиды имеют разную силу. 100 мг хармина эквивалентны 50 мг хармалина. 35 мг
тетрагидрохармана, 25 мг хармалола или xармола, 4 мг метоксихармалана.
Хармаловые алкалоиды синергистичны (взаимно усиливают свое действие) и поэтому
наиболее эффективны в соответственно сбалансированных сочетаниях. Тропины
(алкалоиды белладонны) также усиливают эффекты хармаловых алкалоидов. Хармол и
хармалол (фенолы) при передозировке могут вызвать прогрессивный паралич ЦНС.
· HAWAIIAN WOOD ROSE, BABY - Малая гавайская древовидная роза Argyreia nervosa.
Семейство Convolvulaceae (вьюнковых). Материал: Семена, присутствующие внутри
круглых стручков лианоподобного растения лесов Азии и Гавайских островов.
Применение: Семена извлекают из стручков, белый слой с кожуры соскабливают или
отжигают, семена мелют и едят, либо замачивают в воде, фильтруют, пьют. Доза
4..8 семян. Активные вещества: Амин D-лизергиновой кислоты и сходные компоненты.
Эффекты: ЛСД-подобный сеанс с крайним утомлением. В первые час или два может
возникнуть тошнота. Весь сеанс длится около 6 часов. После может возникнуть
чувство успокоения часов на 12 и более. Противопоказания: Беременным женщинам
или лицам, страдавшим расстройствами печени, не следует ни при каких
обстоятельствах употреблять амиды лизергиновой кислоты. Поставщик: MGH.
· HAWAIIAN WOOD ROSE, LARGE - Большая гавайская древовидная роза Merremia
tuberosa. Семейство Convolvulaceae (вьюнковых). Материал: Большие черные семена
внутри шестернеобразных стручков гавайской лианы. Применение, эффекты и
противопоказания: Аналогично малой древесной розе. Доза 4..8 крупных семян.
Поставщик: RCS.
· HELIOTROPE - Гелиотроп или Валериана Valenana officinalis. Семейство
Valerianaceae (бурачни-ковых). Maтepиaл: Корни широко известного садового
цветка. Применение: ? унции кипятят 5 минут в одной пинте воды, процеживают,
пьют, Активные вещества: шантин, валерин, полиапетилированная валериановая
кислота. Эффекты: Транквилизатор и обезболивающее. Противопоказания: неприятный
запах, но терпимый вкус. Поставщик: растения в MGH; семена в RCS.
· HENBANE - Белена Hyoscyamos niger L. Семейство Solanaceae (пасленовых).
Материал: Различные части ворсистого липкого двухлетнего или однолетнего
растения, обычного на пустошах, по обочинам дорог и на песчаных почвах в Европе
(иногда в США). Применение: В Индии и Африке курят листья и семена ради
опьяняющего эффекта. Заваривая толченый корень, делают отвар. Активные вещества:
гиосциамин, скополамин и другие тропаны. Эффекты: Галлюциноген и снотворное.
Гиосциамин схож с атропином, но на периферическую нервную систему действует
сильнее. Противопоказания: Те же, что у дурмана. Европейские средневековые
чародеи заявляли, что чрезмерное употребление может вызвать необратимое безумие.
Поставщик: нужно искать в местах обитания.
· HOPS - Хмель Humulus lupulus. Семейство Cannabinaceae. Материал:
Пряно-горьковатые хлопьеобразные плодовые части многолетней лозы, используемые в
пивоварении в качестве ароматизатора. Применение: Хмель курят как травку,
экстрагируют в алкоголе или настаивают в воде (1 унция на пинту). Активные
вещества: Лупулин (смолистый порошок, химически схожий с ТГК). Эффекты:
Успокаивающее. При курении дает легкий марихуанаподобный эффект с
транквилизацией. Противопоказания: Чрезмерное длительное употребление может
вызвать у некоторых индивидов головокружения, ментальный ступор и легкие
симптомы желтухи. Примечание: Некоторые популярные книги по разведению каннабиса
указывают, что лозу хмеля можно прививать на корневой узел марихуаны, в
результате появляется растение, которое выглядит как нормальная лоза хмеля, но
содержит активные вещества марихуаны. Это означает, что возможно выращивать свою
собственную марихуану, замаскированную под хмель, и не мозолить глаза
блюстителям закона. По этой причине правительство справедливо попросило
производителей хмеля не продавать его отростки широкой публике. Против хмеля нет
законов, но его сейчас трудно достать. Хмель в основном размножают отростками
корня. Жизнеспособные семена редки. Поставщик: сушеный хмель в MGH;
жизнеспособные семена в RCS; жизнеспособные корни в WP.
· HYDRANGEA - Гортензия Hydrangea paniculata grandiflora. Семейство
Saxifragaceae (камнеломковых). Материал: Листья распространенного садового
растения. Применение: Листья высушивают и курят. Только одну сигарету. Активные
вещества: Гидрангин, сапонин и цианогенные соединения. Эффекты: Легкий
марихуанаподобный приход, субтоксичное опьянение. Противопоказания: Чрезмерная
доза может продуцировать цианида больше, чем позволяет выдержать метаболизм
организма. Не рекомендуется. Поставщик: живые растения в питомниках, RCS
· INDIAN SNAKEROOT - Раубольфия змеиная Rauwolfia serpentina. Семейство
Aponcynaceae (кутровых). Материал: Корни кустарника родом из Индии. Применение:
50..150 мг корня жуют и глотают. Активные вещества: Резерпин, ресциннамин,
йохимбин, иамалин, серпентин (алкалоиды). Эффекты: Понижает кровяное давление,
успокаивает психику, не вызывая ступора и атаксии. Эффекты задерживаются на
несколько дней или недель, так как резерпин в организме должен превратиться в
производные вещества. В медицине используется для лечения безумия, а в религии
для вызова транквилизированного состояния, способствующего медитации. Эффекты
длятся несколько дней. Противопоказания: CM. "RESERPINE". Поставщик: MGH. См.
RESERPINE, RESCINNAMINE.
· INTOXICATING MINT - Пьяная мята Lagochilus inebrians. Семейство Labiatae
(губоцветных). Материал: Листья центральноазиатского кустарника. Применение:
Листья сушат и заваривают как чай. Активные вещества: Неизвестный многоосновный
спирт. Эффекты: Транквилизатор, опьяняющее, легкий галлюциноген.
Противопоказания: Не известны. Поставщик: MGH.
· IOCHROMA - Иохрома lochroma spp. Семейство Solanaceae (пасленовых). Материал:
Листья кустарника или деревца с трубчатыми цветками (пурпурными, синими, алыми
или белыми), растущего в лесистых районах Перу, Чили и Колумбии (особенно в
горных районах Анд); также разводится в садах в США. Применение: Листья курят
или варят чай. Активные вещества: Не известны (вероятно, тропины). Эффекты:
Галлюциноген. Противопоказания: Данных недостаточно. Со всеми тропинсодержащими
препаратами рекомендуется осторожность. Поставщик: саженцы в RCS.
· JUNIPER - Можжевельник Juniperas Macropoda. Семейство Cupressaceae
(кипарисовых). Материал: Листья и ветки кустарника или дерева, растущего в
северо-западных районах Гималаев. Ягоды некоторых видов можжевельника используют
в приготовлении джина. Применение: Листья и ветки можжевельника размещают над
горящими углями. Закутав голову одеялом, вдыхают дым. Активные вещества:
Психотропный агент не определен. Были выделены нонакозанол, бета-D-глюкозид
бета-ситостерола, сугиол (дитерпеновый кетон) и некоторые гликозиды и агликоны.
Эффекты: Опьянение, галлюцинации, бред. У принявшего препарат в течение
нескольких минут наблюдается двигательное возбуждение и неуравновешенность,
затем он впадает в гипнотический транс. Сеанс длится минут 30, в это время могут
быть видения и беседы со сверхъестественными существами. Противопоказания: В
точности не известны, но, по-видимому, не для частого использования. Вероятно,
яд для печени. Поставщик: ягоды в MGH; растения (некоторые виды) в RCS,
питомниках.
· KAVA KAVA - Кава-Кава Piper methysticum. Семейство Piperaceae (перечных).
Материал: Пульпа из корней и нижних стеблей высокого многолетнего кустарничка,
растущего на островах южной части Тихого океана, Гавайских островах и на Новой
Гвинее. Применение: На островах применяют два метода. Если из сушеных корней
кава-кавы просто делают отвар, высвобождаются водорастворимые соединениия, и
получается мягкий тонизирующий напиток. Если же сырье сначала пережевывают и
сплевывают в чашу и затем заливают кокосовым молоком, то в эмульсии
экстрагируется мощный наркотический продукт. Те, кто не желает пережевывать
корень, могут добиться того же самого результата следующими способами: 1 унцию
толченой или мелко молотой кава-кавы смешивают с 10 унциями воды или кокосового
молока, 2 стложками кокосового или оливкового масла и 1 стложкой лецитина, затем
взбивают миксером до образования похожей на молоко жидкости. Порция рассчитана
на 2..4 человек. Смолу растворяют на горячей бане в изопропиловом спирте,
избавляясь затем от растворителя выпариванием его. Растворяют снова в
соответственно нагретом бренди, роме или водке. Для сладости можно добавить мед.
Маленькой ликерной рюмки на человека достаточно. По первому методу смола
эмульгируется, по второму-растворяется в спирте. Последнее более эффективно, так
как алкоголь мягко транспортирует препарат в организм. Активные вещества:
Каваин, дигидрокаваин, метистицин, дигидрометистицин, янгонин и ди-гидроянгонин.
Эффекты: Приятное возбуждение через 30 минут (с алкоголем быстрее). Еще через 30
минут наступает эйфория и летаргический успокаивающий эффект, но при этом не
затрагивающий сознание. Подавляется спинномозговая, а не церебральная
активность. Затем некоторые хотят спать. Весь сеанс дяится 2..3 часа.
Последействие: приятное расслабленное ощущение. Похмелья нет. Противопоказания:
В общем не токсично. Если свежий корень или спиртовой экстракт неумеренно
употреблять на протяжении нескольких месяцев, может образоваться зависимость,
появиться желтизна кожи, сыпь, лишаи или язвы, понос, истощение, потеря
аппетита, покраснение глаз и ослабление зрения. Эти симптомы быстро исчезают,
когда употребление кава-кавы прекращается или уменьшается. Эти неприятности не
возникают при нормальном потреблении (на островах раз в неделю). При умеренном
использовании кава-кава возбуждает аппетит и оказывает общее оздоровляющее
действие. Поставщик: MGH.
· КНАТ - Кат Catha edus. Семейство Celastraceae (Burning bush). Материал: Свежие
листья и стебли кустарника или дерева, растущего в лесистых местах Эфиопии. Ныне
культивируется и в соседних странах. Применение: Свежие листья жуют или варят
как чай. Активные вещества: Норпсевдоэфедрин, витамин С (помогающий преодолеть
ряд неприятных эффектов препарата). Эффекты: Возбуждение, эйфория, прояснение
интеллекта, эпизодически сменяемые галлюцинациями, оканчивающимися утомлением,
сном, депрессией. Частота дыхания и пульса возрастает. Противопоказания: Первый
прием иногда сопровождается головокружением, разбитостью, эпигастрическими
болями, снижением сердечно-сосудистой активности. Длительное употребление
приводит к сердечным заболеваниям, потере аппетита, уменьшению сексуальной
потенции, бредовым состояниям (delirium tremens). Поставщик: саженцы в RCS
(запросить каталог).
· KUTHMITHI - Кусмиси Withania somnifera. Семейство Solanaceae (пасленовых).
Материал: Кора с корня кустарника, растущего на
GANJA - СВЯЩЕННАЯ ТРАВА
Марихуана по мексикано-испанским источникам, Бханг илиндийская Конопля, как она
известна в Индии и Пакистане, Хашиш в Марокко, Танжере и Ближнем Востоке, Тай в
Таиланде, Сенсимилья на Гавайских островах, Золото Св. Марии в Колумбии, Анаша в
России и Средней Азии, Cannabis sativa для ученых мужей Соединенных Штатов
Америки, Канады, Соединенного Королевства и Европы.
GANJA, как она обычно величается на Ямайке, еще известна как Травка (Herb),
Ishence, Kaya, Maka, Iley, Tampie, Colly Herb, Sensemina, Манна Иерусалимская
(Jerusalem Bread), Kings Bread, Lambs Bread, Трава Мудрости (Weed of Wisdom),
Соломонова Трава (Solomon Herb), Сила (Strength) и так далее.
Блаженногорящая трава, древо, возносящее на высочайшие высоты и в глубочайшие
глубины, произрастает свободно и обильно в жарком тропическом климате острова.
Выращиватели ганджи обрабатывают целые акры земли в горных, наименее доступных
внутренних частях острова, отсюда ясно, что на Ямайке всегда более чем
достаточно травы для ее свободного курения.
Для Растафариан употребление Травы представляет собой священнодействие Церкви
Торжествующей, способствующее творческому мышлению, отдохновению и рассуждению
промеж Братии. Она понимается как Священная Трава, данная для излечения народов
- "Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, Древо Жизни, двенадцать
раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья Древа — для
исцеления народов".
Как правило, образованные и более зажиточные слои населения избегают любых
контактов с Травой, трепеща перед средствами массовой информации, провоцирующими
неприятие и истерию, которые всегда сопутствовали употреблению Марихуаны.
Правительства приходят и уходят в бесконечной чехарде, так и не легализовав Ее.
Периоды терпимости чередуются периодами криминализации, когда курильщики
преследуются за любое количество.
Ганджу можно употреблять любым подобающим способом. Она может быть в виде чая из
ганджи или вина из ганджи, или использоваться в приготовлении пищи. Обычно же
Трава режется и освобождается от избытка семян на специальных деревянных досках
Затем она окропляется водой, режется вновь и сворачивается в конической формы
различных размеров или набивается в чашку самодельного водяного кальяна,
называемого "chalice". Передача друг другу трубки и потягивание дыма из нее
стала благопрактикуема среди братии Растафари, которые с благоговением к Творцу
совершают эту церемонию, обращение к Его Всемогущей Вселенской Мощи. Трава,
выкуриваемая вместе, символизирует акт объединения собравшихся пред очами Бога
JAH. Известно, что она объединяет курящих ее во всей полноте Божественных
Энергий, создавая таким образом вибрирующий поток молчаливой медитации между
всеми участниками церемонии.
Трава используется Растафарианами для углубления медитации и для обнаружения
Живого Божественного присутствия среди нас. Вибрации, испытываемые душой,
означают изменение, повышение потока энергии, несущего откровение из самого
глубинного Источника, в противовес погружению в грубую реальность земного
физического тела. Для Раста курение травы является позитивным шагом к Творцу, а
не негативным концом, как часто бывает в случае Вавилонян.
Растафариане никогда не откажутся от травы. Они используют внутренние вибрации
Горения и обладают полным знанием о своем физическом теле, они сами есть
сущность знания и реальности своего индивидуального сознания. Никакая социальная
риторика не сможет поколебать отношение Растафариан к их вере или к их
упованиям, связанными со Священнодействием.
В целом так называемые этическая и медицинская реалии употребления Марихуаны
исходят исключительно из индивидуума, каждый может сделать свой выбор сам.
Растафари ЗНАЮТ, и для I&I это так.
· LION'S TAIL - Львиный хвост Leonotis leonurus R.Br. Семейство Labiatae
губоцветных. Материал: Смола из листьев высокого многолетнего кустарника,
растущего в садах в жарких районах США. Применение: Темно-зеленую смолу
соскабливают или экстрагируют с листьев и цветков, добавляют к табаку или
другому куреву. Можно также курить или жевать сухие листья. Активные вещества:
Невыявленное вещество (возможно, леонурин). Эффекты: Эйфорический,
марихуанаподобный. Противопоказания: Постоянное употребление может привести к
привыканию (в той же мере, что и табак). Поставщик: некоторые южнокалифорнийские
питомники; RCS.
· LOBELIA - Лобелия Lobelia inflata. Семейство Lobeliaceae. Материал: Листья,
стебли и семена северно-американского растения, иногда именуемого индейским
табаком. Применение: Можно курить или настаивать - 1 стложка на пинту воды.
Активные вещества: Лобелии - 2-(6-(бета-гид-роксифенетил)-1-метил-2-п
ацетофенон - и сходные алкалоиды. Эффекты: При курении дает легкую
марихуанаподобную эйфорию, проясняет интеллект. Чай действует одновременно как
возбуждающее и расслабляющее. Малые дозы склонны действовать возбуждающе;
большие - как релаксант. Может также вызвать ощущение щекотки в членах и
изменить психическое состояние. Противопоказания: Вкус кислый, вызывает
неприятные ощущения колотья во рту и глотке. Может привести к тошноте, рвоте,
вестибулярным нарушениям.